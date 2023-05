Uber Aktie News: Uber wird am Mittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Uber 35,06 EUR

Um 11:59 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 35,02 EUR ab. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 34,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,34 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 687 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 markierte das Papier bei 35,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 2,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (19,19 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 02.05.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.823,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 10.08.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,011 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

