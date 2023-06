Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Uber 38,28 EUR

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 41,26 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 41,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 491.642 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 41,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,98 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,90 USD ab. Mit einem Kursverlust von 51,76 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 02.05.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,04 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8.823,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 6.854,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,001 USD in den Büchern stehen haben wird.

