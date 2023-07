Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Uber

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 44,29 USD.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 44,29 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,05 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 960.576 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,24 USD. Dieser Kurs wurde am 29.06.2023 erreicht. Gewinne von 2,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,60 USD ab. Mit Abgaben von 53,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Am 02.05.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Uber hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,73 Prozent auf 8.823,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 10.08.2023 gerechnet.

2023 dürfte Uber einen Verlust von -0,007 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

