Uber Aktie News: Uber am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 3,6 Prozent auf 44,35 USD zu.

Um 22:15 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 44,35 USD nach oben. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,59 USD an. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 24.126 Uber-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,21 USD erreichte der Titel am 29.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 1,94 Prozent wieder erreichen. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 53,52 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 02.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,04 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.823,00 USD gegenüber 6.854,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,007 USD je Uber-Aktie.

