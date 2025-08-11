Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag in Grün
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 91,86 USD.
Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,55 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,19 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340.338 Stück gehandelt.
Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,71 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 5,99 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 54,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 06.08.2025 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,93 USD je Uber-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
