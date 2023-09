Uber Aktie News: Uber am Mittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 45,34 EUR.

Die Uber-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 45,34 EUR. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,26 EUR nach. Mit einem Wert von 45,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.849 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 27.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,28 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber -1,33 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 9.230,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.073,00 USD umgesetzt.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,309 USD im Jahr 2023 aus.

