Uber Aktie News: Uber steigt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 44,14 EUR nach oben.

Die Uber-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 44,14 EUR. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 44,18 EUR zu. Mit einem Wert von 43,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.159 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 47,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 7,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 22,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 95,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 9.230,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.073,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 0,357 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

