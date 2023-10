Uber Aktie News: Uber gibt am Donnerstagnachmittag nach

Uber im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 46,48 USD abwärts.

Die Uber-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,48 USD abwärts. Die Uber-Aktie sank bis auf 46,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 46,54 USD. Zuletzt wurden via New York 170.710 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,49 USD. Gewinne von 6,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 23,91 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von -1,33 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 9.230,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.073,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 08.11.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,357 USD je Aktie aus.

