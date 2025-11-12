Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 94,57 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 94,57 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 95,18 USD. Bei 94,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 327.469 Uber-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 7,27 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.12.2024 auf bis zu 59,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 37,26 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 04.11.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent auf 13,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Uber-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,90 USD je Uber-Aktie.
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
