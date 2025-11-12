Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Uber. Im New York-Handel kam die Uber-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 93,62 USD.
Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Uber-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 93,62 USD. Bei 95,18 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Uber-Aktie sank bis auf 92,79 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 94,11 USD. Bisher wurden via New York 975.106 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 8,93 Prozent zulegen. Am 18.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 36,63 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Uber gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 4,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
