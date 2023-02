Uber Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Uber

Aktien in diesem Artikel Uber 31,91 EUR

Um 04:22 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 31,78 EUR ab. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 31,40 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.209 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 35,26 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 65,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Am 08.02.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 8.607,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.778,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 48,96 Prozent gesteigert.

Am 03.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Uber 2023 einen Verlust in Höhe von -0,082 USD je Aktie ausweisen dürften.

