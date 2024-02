Uber Aktie News: Uber tendiert am Vormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 2,7 Prozent auf 68,97 USD ab.

Um 22:15 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 68,97 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,95 USD nach. Mit einem Wert von 71,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via AMEX 10.796 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 5,52 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,23 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 57,62 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.936,00 USD – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.607,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

