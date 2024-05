Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,5 Prozent auf 65,31 USD ab.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 65,31 USD abwärts. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,08 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 344.690 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 37,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Uber veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Uber-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2024 0,960 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

