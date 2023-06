Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Uber

Aktien in diesem Artikel Uber 38,30 EUR

Um 11:40 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,62 EUR ab. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,62 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 38,66 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.502 Uber-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2023 auf bis zu 38,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,93 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,19 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Mit Abgaben von 50,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Am 02.05.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 8.823,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,005 USD in den Büchern stehen haben wird.

