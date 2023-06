Uber Aktie News: Uber fällt am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Uber 38,30 EUR

0,05% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 41,19 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,12 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 41,75 USD. Bisher wurden heute 513.132 Uber-Aktien gehandelt.

Am 13.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,55 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,90 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 106,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Uber ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.823,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 6.854,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 10.08.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,005 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie leichter: Autonomes Auto der Alphabet-Tochter Waymo überfährt Hund - Google aktualisiert Street-View-Bilder

Wall Street-Titel Uber-Aktie in Grün: Uber strebt bessere Klimabilanz an

Robotaxis der Google-Tochter Waymo kommen auf Uber-Plattform - Uber- und Alphabet-Aktien dennoch tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com