Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Nachmittag

13.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 44,79 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 44,79 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 45,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,21 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 443.858 Uber-Aktien umgesetzt. Am 13.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,60 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 117,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 02.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.823,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.854,00 USD umgesetzt. Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Uber dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,015 USD je Uber-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Turbulenzen bei NYSE-Wert Uber voraus? CEO verkauft zum ersten Mal seit Jahren Uber-Aktien - CFO will gehen Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

