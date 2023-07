Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 44,50 USD zu.

Das Papier von Uber konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 44,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 45,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,82 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 24.669 Aktien.

Bei 45,21 USD erreichte der Titel am 29.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,60 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Uber veröffentlichte am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Uber ebenfalls -3,04 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 8.823,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Uber.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,007 USD je Uber-Aktie in den Büchern stehen.

