Uber Aktie News: Uber gibt am Mittwochmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 44,46 EUR ab.

Die Uber-Aktie notierte um 11:53 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 44,46 EUR. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,34 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 44,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 1.286 Stück.

Bei 47,50 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 6,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.12.2022 bei 22,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 49,29 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.230,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,309 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

