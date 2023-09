Uber Aktie News: Uber kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Aktie im Blick

Die Aktie von Uber zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Uber-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,91 USD an der Tafel.

Im New York-Handel kam die Uber-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 47,91 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,02 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 47,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,51 USD. Bisher wurden via New York 239.695 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 49,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 3,30 Prozent Luft nach oben. Bei 22,95 USD erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 USD.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,33 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.230,00 USD – ein Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.073,00 USD erwirtschaftet hatte.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,309 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

