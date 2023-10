Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uber zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Uber-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 45,99 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 45,99 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 46,29 USD. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 45,71 USD. Bei 45,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 227.974 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 49,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,61 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,91 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 92,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.230,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.073,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,357 USD je Uber-Aktie belaufen.

