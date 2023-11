Uber Aktie News: Uber am Mittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 48,04 EUR.

Das Papier von Uber gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:35 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 48,04 EUR abwärts. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,88 EUR. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.085 Stück gehandelt.

Bei 48,70 EUR markierte der Titel am 10.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.12.2022 Kursverluste bis auf 22,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Uber gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,61 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,37 Prozent auf 9.292,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.343,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Uber am 07.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,370 USD je Aktie.

