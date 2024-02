Uber Aktie News: Uber springt am Nachmittag an

Kurs der Uber

Die Aktie von Uber zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 9,2 Prozent auf 75,32 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 9,2 Prozent auf 75,32 USD zu. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,66 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.411.993 Uber-Aktien.

Am 14.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,66 USD an. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 1,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 29,23 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.02.2024. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 9.936,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.607,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

