So bewegt sich Uber

Uber Aktie News: Uber am Vormittag höher

14.03.24 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 71,70 EUR.

Das Papier von Uber konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 71,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 71,90 EUR. Bei 71,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 360 Uber-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 78,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 8,08 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,70 EUR am 29.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,76 Prozent. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Uber ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,29 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 9.936,00 USD gegenüber 8.607,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Uber-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,24 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Uber, Delivery Hero & Co.: EU-Staaten stimmen für mehr Arbeitnehmerrechte bei Online-Plattformen Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert

