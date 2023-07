Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uber gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 40,58 EUR.

Um 11:26 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 40,58 EUR. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 40,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.948 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 2,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2022 Kursverluste bis auf 20,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Am 02.05.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.823,00 USD im Vergleich zu 6.854,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 01.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Uber rechnen Experten am 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,031 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

