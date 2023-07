Uber Aktie News: Uber am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 46,00 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 46,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 46,40 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,93 USD. Bisher wurden via New York 647.837 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 46,40 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 0,87 Prozent zulegen. Bei 20,60 USD fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 123,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 02.05.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.823,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.854,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Uber möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,031 USD im Jahr 2023 aus.

