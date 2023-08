Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 43,58 USD ab.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 43,58 USD. Bei 42,95 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 43,50 USD. Zuletzt wurden via New York 346.571 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,49 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. 13,56 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 47,35 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 9.230,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 8.073,00 USD umsetzen können.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,259 USD je Uber-Aktie.

