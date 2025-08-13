Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Uber im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 90,60 USD.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 90,60 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 90,43 USD. Bei 90,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 222.489 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 97,71 USD markierte der Titel am 10.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 34,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,47 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,65 Mrd. USD im Vergleich zu 10,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

