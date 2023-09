Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 48,01 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 48,01 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 47,98 USD. Bei 48,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 265.875 Uber-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,49 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 2,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (22,95 USD). Mit Abgaben von 52,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Am 01.08.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.230,00 USD im Vergleich zu 8.073,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 0,309 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn