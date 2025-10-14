Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend auf grünem Terrain
Die Aktie von Uber zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 94,39 USD nach oben.
Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 94,39 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,17 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 93,50 USD. Zuletzt wechselten 817.604 Uber-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,04 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 59,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.
Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Uber veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.
