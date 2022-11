Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Uber 28,07 EUR

Die Uber-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 28,27 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 27,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 585 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 40,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 31,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,34 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,00 USD je Uber-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 01.11.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,28 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.343,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.845,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -5,049 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

