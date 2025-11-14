Uber Aktie News: Uber wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 91,67 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 91,67 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 89,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,05 USD. Zuletzt wurden via New York 523.768 Uber-Aktien umgesetzt.
Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 10,11 Prozent niedriger. Am 18.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 35,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Uber ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,19 USD je Aktie in den Uber-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
