Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 62,07 USD ab.

Die Uber-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 62,07 USD abwärts. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,47 USD nach. Mit einem Wert von 62,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 61.967 Aktien.

Bei 63,00 USD erreichte der Titel am 12.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,49 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2022 (24,10 USD). Mit Abgaben von 61,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,61 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.292,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 8.343,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 07.02.2024 gerechnet.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,377 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

