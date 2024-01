Uber Aktie News: Uber am Mittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 57,25 EUR.

Die Uber-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 57,25 EUR. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,55 EUR nach. Mit einem Wert von 57,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 918 Uber-Aktien.

Am 12.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.01.2023 Kursverluste bis auf 26,13 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 54,37 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,61 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.292,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,381 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

