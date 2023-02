Uber Aktie News: Uber steigt am Mittwochnachmittag

Aktien in diesem Artikel Uber 33,23 EUR

Die Uber-Aktie notierte im XETRA-Handel um 03:21:04 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 32,65 EUR. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,87 EUR an. Bei 32,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 456 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,26 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 7,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Am 08.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.607,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.778,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 03.05.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,082 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

