Uber Aktie News: Uber tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 73,70 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die Uber-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 73,70 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 74,45 EUR. Mit einem Wert von 74,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9.345 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2024 markierte das Papier bei 74,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Bei einem Wert von 26,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 63,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Uber ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,29 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 9.936,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 8.607,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

