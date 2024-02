Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Nachmittag

Uber im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 78,98 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 78,98 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 78,67 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.023.594 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 79,91 USD markierte der Titel am 15.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,18 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,00 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9.936,00 USD gegenüber 8.607,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,23 USD je Uber-Aktie.

