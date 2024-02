Uber Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagvormittag mit Uber ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 14,7 Prozent auf 79,19 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 14,7 Prozent auf 79,19 USD nach oben. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,91 USD. Zuletzt wurden via AMEX 59.316 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,19 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.936,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 8.607,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,21 USD je Aktie belaufen.

