Uber Aktie News: Uber macht am Vormittag Boden gut

Um 08:22 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 30,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 30,25 EUR. Mit einem Wert von 30,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100 Uber-Aktien.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.06.2022 (19,19 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 57,67 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Am 08.02.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,44 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.607,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.778,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,105 USD je Uber-Aktie.

