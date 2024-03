Uber Aktie News: Uber behauptet sich am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uber zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Uber-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 77,60 USD.

Bei der Uber-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 77,60 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 77,73 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 76,62 USD. Bei 77,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 1.866.797 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,80 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,23 USD am 28.04.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 62,34 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Uber ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,29 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.936,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.607,00 USD eingefahren.

Die Uber-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,24 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

