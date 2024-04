Notierung im Fokus

Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag im Plus

15.04.24 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 75,64 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 75,64 USD zu. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 76,68 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,38 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268.796 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 82,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 29,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 158,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Uber ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,29 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 9.936,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.607,00 USD erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 1,26 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Trotz Apple Car-Absage: Apple will den Automobilmarkt nicht ganz aufgeben Uber zahlt in Australien Millionenstrafe zwecks Konfliktbeilegung

