Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 74,12 USD zu.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 74,12 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,33 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,20 USD. Zuletzt wechselten 253.278 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 87,00 USD markierte der Titel am 12.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 54,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,81 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,50 USD im Jahr 2025 aus.

