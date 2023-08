Uber Aktie News: Uber tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 40,70 EUR.

Um 11:59 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 40,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 40,60 EUR ein. Bei 41,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 3.991 Stück.

Bei 47,50 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 16,71 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.12.2022 Kursverluste bis auf 22,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 44,61 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 USD.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach -1,33 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,33 Prozent auf 9.230,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.073,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,258 USD je Uber-Aktie.

