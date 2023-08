Uber Aktie News: Uber am Vormittag höher

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 44,86 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 44,86 USD zu. Bei 44,86 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,27 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 19.024 Uber-Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,28 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 95,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.230,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.073,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,259 USD fest.

