Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 92,48 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 92,48 USD. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 92,55 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 91,65 USD. Zuletzt wurden via New York 728.033 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,71 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 5,66 Prozent Luft nach oben. Am 18.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 59,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,85 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 12,65 Mrd. USD gegenüber 10,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,92 USD je Uber-Aktie.

