Uber Aktie News: Uber am Freitagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 45,36 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,3 Prozent auf 45,36 EUR. Bei 45,18 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,38 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 1.152 Aktien.

Bei 47,50 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 4,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.230,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 0,309 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

