Uber Aktie News: Uber am Nachmittag schwächer

Uber im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 53,62 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 53,62 USD ab. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 53,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 476.497 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 1,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 23,91 USD. Mit Abgaben von 55,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD.

Am 07.11.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.343,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.292,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,373 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

