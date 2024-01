Uber Aktie News: Uber am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Uber zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Uber-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 57,25 EUR.

Mit einem Kurs von 57,25 EUR zeigte sich die Uber-Aktie im Tradegate-Handel um 11:56 Uhr kaum verändert. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,35 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,85 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 1.147 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2024 bei 59,10 EUR. Gewinne von 3,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 26,13 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2023). Mit Abgaben von 54,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.292,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 8.343,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 07.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,381 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

