Uber Aktie News: Uber am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 63,36 USD zu.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 63,36 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,41 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 63,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 330.487 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,45 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,71 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 59,42 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.11.2023. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,61 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.292,00 USD umgesetzt, gegenüber 8.343,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Uber-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,381 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

