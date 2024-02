Uber Aktie News: Uber am Freitagmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Uber. Im Tradegate-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Uber-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 75,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 78,00 EUR. Bei 76,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.407 Stück gehandelt.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 2,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.04.2023 bei 26,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.936,00 USD im Vergleich zu 8.607,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2024 1,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

