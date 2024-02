Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 78,81 USD ab.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 78,81 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 78,79 USD. Bei 80,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 949.377 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2024 auf bis zu 81,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Bei 29,23 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.02.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.936,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.607,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 USD je Uber-Aktie belaufen.

